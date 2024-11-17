Как правильно обустроить комнату и визуально расширить пространство

К выбору мебели нужно подходить максимально ответственно. Неправильно подобранный шкаф, диван, журнальный столик или даже книжная полка могут раз и навсегда испортить не только общую картинку, а и украсть пару-тройку метров.
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