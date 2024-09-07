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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Певица Алсу рассказала, как растут ее дети

Певица Алсу поделилась, что сейчас полностью контролирует только своего восьмилетнего сына. Артистка, которая уже много лет радует зрителей своими выступлениями, начала свою карьеру еще в подростковом возрасте.

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