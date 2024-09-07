Певица Алсу рассказала, как растут ее дети

Певица Алсу поделилась, что сейчас полностью контролирует только своего восьмилетнего сына. Артистка, которая уже много лет радует зрителей своими выступлениями, начала свою карьеру еще в подростковом возрасте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии