Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова рекомендовала делать упор на белковые продукты, чтобы избежать набора лишнего веса зимой.
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