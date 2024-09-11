В Петербурге открывается юбилейный форум объединенных культур

Десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум начинается сегодня в северной столице. Ведущие российские и зарубежные деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества и органов власти будут обмениваться идеями, обсуждать тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.