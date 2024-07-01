Средства ПВО сбили 36 украинских дронов над Брянской, Курской и Белгородской областями

Больше всего БПЛА противника подавили в Брянской областиСилы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 36 беспилотников, сообщает Минобороны России: 18 — над территорией Брянской области, девять — над Курской и столько же над Белгородской.
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