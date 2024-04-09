Вестник Бабушки...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вестник Бабушкинского района

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия
    Вот бы он ещё так позаботился о нуждах обычных жителей, все три срока отказывался встречаться с избирателями, а мы по...Сергей Собянин по...
  • Дмитрий Шершов
    ремонт -это хорошо но он не сказал сколько будет стоить посещение дворца!Собянин сообщил о...
  • Астон Мартин
    не спорю🗿Собянин: Новая Мо...

Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Более 50 млн карт «Тройка» выпущено за 11 лет Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, примерно 80% пассажиров московского метро предпочитают воспользоваться картой «Тройка» для оплаты проезда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх