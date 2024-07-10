Психолог об отдыхе во время жары: «Не вижу острой необходимости во введении сиесты в России»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России сиесту в период аномальной жары. Так в теплых странах называют время, когда людей отпускают на обеденный отдых, если температура особенно высокая.
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