Кадыров: Аллах сурово накажет Израиль за действия в секторе Газа

Не одной зрелой мысли. Заявление маленького мальчика. ))) В СССР были религии всегда не смотря на то, что эти красные кхмеры расстреливали священников и рушили храмы. ))) Но самый главный вопрос... Как ты будешь уничтожать все религии на планете Земля? ))) Запомни, не будет религии, не будет ничего, кроме хаоса и сатанизма

Александр Бурачевский

Так их (религии) можно не уничтожить, а "выхолостить". Один только гомосексуализм чего стоит. А ведь в Библии написано: "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них". (Левит 20:13, Синодальный перевод). Похожее место в Коране - см. 11:77-83. Ну и где же "права человека"? А то, что теперь геев кое-где венчают? А ещё - в некоторых романах-антиутопиях (Шамаль, "Система"; Пелевин, "Transhumanism Inc."; Хаксли, "О дивный новый мир") летоисчисление ведётся и не от Р. Х., и не от хиджры, а по новым системам. Вот место из первой же главы романа "Transhumanism Inc.": "Недалеко от фермы, где Маня встречала новый 206 год Green Power,..".