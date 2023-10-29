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Кадыров: Аллах сурово накажет Израиль за действия в секторе Газа

Кадыров: Аллах сурово накажет Израиль за действия в секторе Газа

Аллах сурово накажет Израиль за его действия в секторе Газа. Об этом говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Комментарии
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Леонид Руси
Тогда ладно... )
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2 д.
Леонид Руси
Не одной зрелой мысли. Заявление маленького мальчика. ))) В СССР были религии всегда не смотря на то, что эти красные кхмеры расстреливали священников и рушили храмы. ))) Но самый главный вопрос... Как ты будешь уничтожать все религии на планете Земля? ))) Запомни, не будет религии, не будет ничего, кроме хаоса и сатанизма
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2 д.
Александр Бурачевский
Так их (религии) можно не уничтожить, а &quot;выхолостить&quot;. Один только гомосексуализм чего стоит. А ведь в Библии написано: &quot;Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них&quot;. (Левит 20:13, Синодальный перевод). Похожее место в Коране - см. 11:77-83. Ну и где же &quot;права человека&quot;? А то, что теперь геев кое-где венчают? А ещё - в некоторых романах-антиутопиях (Шамаль, &quot;Система&quot;; Пелевин, &quot;Transhumanism Inc.&quot;; Хаксли, &quot;О дивный новый мир&quot;) летоисчисление ведётся и не от Р. Х., и не от хиджры, а по новым системам. Вот место из первой же главы романа &quot;Transhumanism Inc.&quot;: &quot;Недалеко от фермы, где Маня встречала новый 206 год Green Power,..&quot;.
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1 д.

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