Топ-3 бюджетных турецких отеля, в которые не стыдно поехать Турция – это не только роскошные пятизвездочные отели "все включено", но и вполне достойные варианты размещения для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя при этом комфортом.
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