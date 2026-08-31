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Топ-3 бюджетных турецких отеля, в которые не стыдно поехать

Топ-3 бюджетных турецких отеля, в которые не стыдно поехать

Топ-3 бюджетных турецких отеля, в которые не стыдно поехать Турция – это не только роскошные пятизвездочные отели "все включено", но и вполне достойные варианты размещения для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя при этом комфортом.

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