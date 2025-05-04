Огромные валуны скатились со скалы прямо на проезжающие машины в Приморье. Инцидент произошел на перевале "Серебряный", между Партизанском и посёлком Шкотово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украина заявила об атаке на российский объект космической разведки — воинскую часть
- В Ставропольском крае толпа цыган устроила пьяную гулянку на кладбище после Пасхи, украла еду с могил и напала на полицейских.
- Chevrolet Camaro депутата тульской гордумы от КПРФ Дмитрия Дубовенко оказалась виновником ДТП с погибшей женщиной в Туле.
Свежие комментарии