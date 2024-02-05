Инсайдер подтверждает переход Microsoft к мультиплатформе, Doom Year Zero выйдет на вс...

Инсайдер подтверждает переход Microsoft к мультиплатформе, Doom Year Zero выйдет на всех платформахБлогер и инсайдер Zuby_Tech, который ранее уже делился достоверной информацией касательно проектов для Playstation, подтверждает информацию своих коллег о том, что Microsoft пересмотрела свою стратегию касательно эксклюзивности своих игр.