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Царьград

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Суд обязан женщину возместить ФСИН 90 тысяч за утерю устройства

Суд обязан женщину возместить ФСИН 90 тысяч за утерю устройства

Кировский суд Перми постановил взыскать почти 90 тысяч рублей с осужденной за утерю электронного браслета и контрольного устройства.

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