Политолог Забаринский: существует достаточное количество аналогов Discord

Некоторые западные соцсети заблокированы за нежелание исполнять российские законы. Такая же участь может ждать и американскую платформу Discord, администрация которой потворствует распространению запрещенной информации.
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