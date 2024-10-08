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Царьград

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Скандальное дело с "густым коррупционным душком": Как диаспора отстояла мигранта-насильника

Скандальное дело с "густым коррупционным душком": Как диаспора отстояла мигранта-насильника

Николай Севостьянов объяснил, как таджикская диаспора отстояла мигранта-насильника в Челябинске. По мнению политолога, это скандальное дело с "густым коррупционным душком".

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