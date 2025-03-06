Телебашня на Чапыгина «превратится» в букет тюльпанов в честь 8 Марта. Иллюминация будет включена 8 марта в 18:50 и будет гореть до 7:30 9 марта.
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Телебашня на Чапыгина «превратится» в букет тюльпанов в честь 8 Марта. Иллюминация будет включена 8 марта в 18:50 и будет гореть до 7:30 9 марта.