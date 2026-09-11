В Новосибирской области разработана новая система к реабилитации участников СВО

«Проект Эдуарда Саградова выстраивает работу по поддержке наших бойцов как единый, методически выстроенный процесс, в котором боец, супруга и их дети проходят восстановление вместе.
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