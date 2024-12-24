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Вынос тела: каким будет последний рабочий день президентки Грузии

Вынос тела: каким будет последний рабочий день президентки Грузии

РИА Новости/Михаил Воскресенский Президент (пока еще) Грузии Саломе Зурабишвили поставила властям страны, лично основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили ультиматум инициировать в стране новые парламентские выборы и дала на то неделю.

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Комментарии
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Eduard
Салома как и Зеленушный держится на штыках Запада,она машейница!
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16 час.
Ж
Жанна
МошеЙница однозначно
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9 час.
ВД
Вовладар Даров
Как репей прилипла не оторвать!
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