Вынос тела: каким будет последний рабочий день президентки Грузии

РИА Новости/Михаил Воскресенский Президент (пока еще) Грузии Саломе Зурабишвили поставила властям страны, лично основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили ультиматум инициировать в стране новые парламентские выборы и дала на то неделю.
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