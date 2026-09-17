7 тезисов Лаврова об Украине: Министр назвал табу Москвы

Глава МИД России Сергей Лавров провёл заседание посольского круглого стола по вопросу урегулирования украинского конфликта, после чего ответил на вопросы.
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