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Дело блогера Битмамы передали в прокуратуру

Дело блогера Битмамы передали в прокуратуру

Для утверждения обвинения в прокуратуру передали дело блогера Битмамы (Валерии Федякиной). Как сообщает «Ъ», 28-летняя уроженка Симферополя, которая, по версии следствия, обманула клиентов на сумму 2,2 миллиарда рублей, не признала вину.

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