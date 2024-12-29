Возросло число жертв при крушении самолета в Южной Корее

Yonhap: число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан увеличилось до 47 Количество жертв в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 47, информирует агентство Yonhap.