Возросло число жертв при крушении самолета в Южной Корее

Yonhap: число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан увеличилось до 47 Количество жертв в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 47, информирует агентство Yonhap.
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