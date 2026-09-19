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Калужские новости

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За двухуровневый пентхаус в Обнинске запросили 65 миллионов рублей

За двухуровневый пентхаус в Обнинске запросили 65 миллионов рублей

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