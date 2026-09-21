В Кировской области в 2027 году откроют 8 модельных библиотек

Министерство культуры России определило регионы, где в 2027 году появятся современные книжные пространства.
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