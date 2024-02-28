Патрушев обсудил с президентом Никарагуа сотрудничество в сфере безопасности

РИА Новости/Владимир Астапкович Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, обсудив взаимоотношения двух стран, сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.
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