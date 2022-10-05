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Фейковые конфетки, внезапный визит автора "Дозоров": что обсуждают в Уссурийске

Фейковые конфетки, внезапный визит автора "Дозоров": что обсуждают в Уссурийске

С начала недели внимание уссурийских интернет-пользователей привлекли такие новости, как фейк об отравленных конфетах, ход частичной мобилизации и неожиданный для горожан приезд писателя Сергея Лукьяненко — автора знаменитых "Дозоров" (16+).

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