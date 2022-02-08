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Роналду впервые за 13 сезонов не забил гол в первых пяти матчах года

Роналду впервые за 13 сезонов не забил гол в первых пяти матчах года

Футбол , 09 фев, 02:01  0  «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с аутсайдером «Бернли», Роналду впервые за 13 сезонов начал год без голов «Манчестер Юнайтед» потерял очки в выездном матче против аутсайдера английской премьер-лиги «Бернли».

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