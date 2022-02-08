Роналду впервые за 13 сезонов не забил гол в первых пяти матчах года

Футбол , 09 фев, 02:01 0 «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с аутсайдером «Бернли», Роналду впервые за 13 сезонов начал год без голов «Манчестер Юнайтед» потерял очки в выездном матче против аутсайдера английской премьер-лиги «Бернли».