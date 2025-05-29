Французы недовольны планами Макрона по участию в конфликте на Украине Юлия ЧелкановаЭксперты предсказывают, что Макрон может столкнуться с народным восстанием на улицах Франции в случае введения войск на Украину.
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