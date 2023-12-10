Новейший самосвал КамАЗ «Робокоп» оказался с «санкционной» начинкой

«Авторевю» выяснило подробности о конструкции беспилотного грузовика от челнинского гиганта. Ближайший «родственник» «Робокопа» — самосвал «Атлант 49» семейства К5: у моделей идентичные шасси с колёсной формулой 8х4 и кузова подмосковного завода Бецема.
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