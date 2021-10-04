Премьер Венгрии украинцам: «Договаривайтесь с русскими»

МОСКВА, 04 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание газовых контрактов между Будапештом и Москвой на поставку российского газа в обход Украины, сказал, что никому не интересно мнение Киева.