Максим Глушенков: «Журналисты меня слушают, но не слышат»

Атакующий полузащитник «Зенита» и сборной России рассказал, доволен ли он своим положением в команде Футболист, пришедший на предматчевый брифинг вместе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, сразу же сказал, что уже устал отвечать на вопросы, что он имел в виду, сказав, что только в матчах за сборную испытал удовольствие от игры.