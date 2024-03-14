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ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

14 марта ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что враг сбросил безоболочное взрывное устройство в район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

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