14 марта ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что враг сбросил безоболочное взрывное устройство в район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.
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