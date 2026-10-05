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Турпоток из России в Малайзию в 2026 году опережает рекордный 2025 год

Турпоток из России в Малайзию в 2026 году опережает рекордный 2025 год

Поток туристов из России в Малайзию за январь-август 2026 года составил 98,5 тысяч человек. Об этом РИА Новости рассказал малайзийский министр туризма, искусств и культуры Тионг Кинг Синг.

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