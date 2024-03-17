Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Герман Арутюнов
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Влюбилась в эту сумку без памяти с первого взгляда. Взяла старые джинсы и сшила себе такую же, сэкономив 5000 руб

Влюбилась в эту сумку без памяти с первого взгляда. Взяла старые джинсы и сшила себе такую же, сэкономив 5000 руб

Сколько всего сшито из старых джинсов не перечесть. Из этой ткани можно сшить все, что угодно. Одежду, покрывала, обувь, подушки, игрушки, коврики, можно комбинировать разные цвета и применять различные техники.

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