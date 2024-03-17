Влюбилась в эту сумку без памяти с первого взгляда. Взяла старые джинсы и сшила себе такую же, сэкономив 5000 руб

Сколько всего сшито из старых джинсов не перечесть. Из этой ткани можно сшить все, что угодно. Одежду, покрывала, обувь, подушки, игрушки, коврики, можно комбинировать разные цвета и применять различные техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии