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Telegraph: глава минобороны Британии пытается наладить отношения с Трампом

Telegraph: глава минобороны Британии пытается наладить отношения с Трампом

REUTERS/Chris J Ratcliffe Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предпринимает шаги по восстановлению двусторонних отношений между Лондоном и президентом США Дональдом Трампом, которые заметно охладели в бытность предыдущего премьер-министра Кира Стармера.

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