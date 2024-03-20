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Да идёт этот сторонник бордюрочно газонного бизнеса да ещё приверженец ковидного заговора в одно место. Москва помнит какие он инструкции придумал для жителей микрорайонов, которые ничем не отличаются от тюремных. Между тем член парламента Великобритании Эндрю Бриджен на прошлой неделе призвал к смертной казни для Билла Гейтса и “Covid cabal”, которые, по его словам, совершили “преступления против человечности” во время пандемии Covid. “Главы правительств по всему миру и другие лица ниже их по рангу занимались тем, что равносильно государственной измене против общества”, - заявил Бриджен в ответ на опровержение своей коллеги Пенни Мордаунт, которая является многолетним членом Всемирного экономического форума (ВЭФ). Бриджен сказал, что обратился к комиссару столичной полиции Марку Роули и планирует организовать встречу, на которой эксперты и осведомители представят доказательства преступной деятельности, осуществляемой высокопоставленными членами правительства и государственной службы Великобритании во время пандемии. Бриджен также сказал, что высокопоставленный министр кабинета министров поделился деталями плана использования того, что он назвал “турбо-раком”, для обезлюдения мира. По словам Бриджена, это откровение произошло в чайной комнате Вестминстерского здания парламента. Неназванный министр якобы сообщил, что Бриджен “скоро умрет от рака” “Вы можете говорить все, что хотите” против Ковида, - сказал министр Бриджену. “Это не имеет значения. Вы привиты и скоро вы умрете от рака”. 🤣😂