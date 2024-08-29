Госдума осенью может рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов

С инициативой выступили несколько партий Государственная дума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
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