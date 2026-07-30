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«Рома» за 15+ млн евро плюс бонусы близка к трансферу защитника «Вольфсбурга» Кульеракиса

« Рома » близка к приобретению центрального защитника « Вольфсбурга » Константиноса Кульеракиса . Итальянский клуб ведет переговоры о трансфере 22-летнего греческого футболиста за чуть более 15 миллионов евро плюс бонусы.

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