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Крымская газета

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Тягуны страшнее шторма: как не утонуть, попав в обратное течение

Тягуны страшнее шторма: как не утонуть, попав в обратное течение

Оказывается, можно утонуть рядом с берегом. Всё дело в обратном течении. Какую опасность представляют собой «песчаные коридоры» на дне моря, почему спасатели говорят, что это природное явление страшнее, чем шторм или воронка, и на каких пляжах в Крыму угроза возникновения тягунов наиболее высока? ЛОВУШКА ДЛЯ КУПАЛЬЩИКА Главная опасность тягуна в том, что он почти не виден с берега.

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