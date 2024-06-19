Тягуны страшнее шторма: как не утонуть, попав в обратное течение

Оказывается, можно утонуть рядом с берегом. Всё дело в обратном течении. Какую опасность представляют собой «песчаные коридоры» на дне моря, почему спасатели говорят, что это природное явление страшнее, чем шторм или воронка, и на каких пляжах в Крыму угроза возникновения тягунов наиболее высока? ЛОВУШКА ДЛЯ КУПАЛЬЩИКА Главная опасность тягуна в том, что он почти не виден с берега.