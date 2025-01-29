Володин: подготовка покушения на Путина прямо ведет к началу ядерной войны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что заявление американского журналиста и телеведущего Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить президента Владимира Путина должно быть тщательно расследованы, поскольку подготовка и обсуждение покушения являются преступлением и серьезной угрозой глобальной безопасности, способной привести к ядерной войне.
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