Володин: подготовка покушения на Путина прямо ведет к началу ядерной войны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что заявление американского журналиста и телеведущего Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить президента Владимира Путина должно быть тщательно расследованы, поскольку подготовка и обсуждение покушения являются преступлением и серьезной угрозой глобальной безопасности, способной привести к ядерной войне.