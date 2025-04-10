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Петербургский дневник

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Петербургские компании поставили почти 50 процентов беспилотных авиационных систем по госзаказу

Петербургские компании поставили почти 50 процентов беспилотных авиационных систем по госзаказу

Это статистика за 2024 год В прошлом году 5 петербургских производителей дронов поставили 1178 единиц беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках государственного гражданского заказа на сумму 2,4 млрд рублей, рассказали в пресс-службе АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), единственного поставщика БАС по госзаказу.

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