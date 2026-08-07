Как Россия пережила бензиновый кризис и какие уроки из него сделаны

Топливный кризис, который летом 2026 года стал одной из главных тем общественного обсуждения в России, показал не только уязвимость нефтеперерабатывающей отрасли перед современными угрозами, но и серьезные проблемы в сфере коммуникации между государством и обществом.
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