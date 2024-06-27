🛣️ Продолжается строительство автодороги Грушевка – Судак Сейчас дорожники формируют дорожную насыпь, из 9 километров уже отсыпано 4.
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🛣️ Продолжается строительство автодороги Грушевка – Судак Сейчас дорожники формируют дорожную насыпь, из 9 километров уже отсыпано 4.