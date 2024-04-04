Эксперимент по обнаружению аксионов и темных фотонов принес первые результаты

Устройство под названием Broadband Reflector Experiment for Axion Detection (BREAD, буквально — «ХЛЕБ») разработали специалисты из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Фермилаб) и Чикагского университета (UChicago).
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