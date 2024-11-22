Владимир Путин вызвал на совещание руководство Минобороны. Главное

Владимир Путин проводит совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений О чем говорил российский лидер? Cо слов Путина, вчера он проинформировал ВС РФ, граждан Российской Федерации, партнеров, а также тех, кто пытается угрожать России силой, о новой российской системе ракет средней дальности.