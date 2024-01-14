Женщины с депрессией во время беременности, подвергаются более высокому риску смерти от любых причин в течение 18 лет

Новое исследование подчеркивает долгосрочные риски смертности, связанные с перинатальной депрессией. Анализируя данные более чем 86 500 женщин, учёные выяснили, что женщины с депрессией во время или вскоре после беременности, подвергаются более высокому риску смерти от естественных и неестественных причин в течение 18 лет после постановки диагноза.