Сенатор США обвинил украинских чиновников в трате денег на виллы у побережья тёплых морей Евгения КомароваТомми Табервилл, сенатор-республиканец США от Алабамы, высказал свое мнение об использовании Украиной поступающих из Америки денег.
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