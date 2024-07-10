Капитан московского «Динамо» сыграет на Олимпиаде в Париже. Пресс-служба московского «Динамо» на официальных ресурсах команды сообщила, что капитан коллектива, защитник Фабиан Бальбуэна вызван в олимпийскую сборную Парагвая.
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