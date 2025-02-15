Мужа депортировали в Таджикистан, 4 детей опека решила забрать. Россиянка, сменила 3 страны, заметая следы и живя на пособия

Avia.pro - СМИ Как любовь превратилась в ловушку: история Анастасии, сбежавшей в Таджикистане Любовь без границ или безрассудство? Анастасия, молодая женщина из России, встретила своего избранника, таджика, который, как оказалось, видел в ней не столько спутницу жизни, сколько удобный способ обосноваться в России и жить-не тужить.
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