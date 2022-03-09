Бензема забил гол «ПСЖ» после ошибки Доннаруммы

Бензема забил гол «ПСЖ» после ошибки Доннаруммы

Джанлуиджи Доннарумма допустил результативную ошибку в матче с «Реалом». На 61-й минуте Карим Бензема прессинговал голкипера «ПСЖ» у ворот и перехватил мяч.

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