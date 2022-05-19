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  • николай вожаков
    Отправить его в ДНР на передок. Пусть там ядерную войну предотвращает.Не допустить ядер...
  • Александр
    Ну если депутат ничего не понимает...Наверное эта должность не для негоНе допустить ядер...
  • Леонид Никоноров
    Похоже , у него с головой проблемы ! Нашёл , к кому обращаться ?!!! Путин давно уже всё просчитал ! От этого и бесятс...Не допустить ядер...

Душераздирающее зрелище: пять знаков Зодиака, которые грустят даже в свой день рождения

Душераздирающее зрелище: пять знаков Зодиака, которые грустят даже в свой день рождения

Каждый из нас иногда грустит, ведь невозможно быть счастливым с утра до вечера. Но одно дело, предаться печальным, но светлым воспоминаниям, и потом порадоваться тому, чего ты сейчас достиг, другое – пребывать в состоянии негатива сутки напролет.

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