Душераздирающее зрелище: пять знаков Зодиака, которые грустят даже в свой день рождения

Каждый из нас иногда грустит, ведь невозможно быть счастливым с утра до вечера. Но одно дело, предаться печальным, но светлым воспоминаниям, и потом порадоваться тому, чего ты сейчас достиг, другое – пребывать в состоянии негатива сутки напролет.