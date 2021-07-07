Почему люди не замечают достижений партии Единой России?

Темы дняПолитикаПочему люди не замечают достижений партии Единой России? Почемучка для всех У партии Единой России получилось создать в нашей стране две реальности.Вернуться к статье15445НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЧерновОсобенно пенсионная реформа им удалась.Алексей СафроновВы правы! И не только Пенсионная реформа "удалась"! Так же в России, продолжает совершенствоваться законодательная и социальная сфера для огромного россиян, а в особенности для тех кто в этом нуждается в помощи со стороны государства. Несомненно, что есть недостатки как у любой правящей партии, но Слава Богу, ЕР с ними успешно борется.михаил дувановПолечись. болезный. Видок у тебя дохлого петушкаВладленДостижения ПЖИВ во главе с обнуленным за двадцать лет. Десятилетний застой в экономике. И уже несколько лет.Не растущие доходы населения.Сергей ПолосовЭй, фью! Дерьмо мсовкосдрочевое! Ну-к рассказало насколько выросли доходы гегемона за 75 лет совковщины!БагираТы, оболваненный совкодрочер, не надо свою глупость на весь мир показывать. Как мы сейчас живем, - никогда не жили в СССР. Соскучился по дефициту, очередям и тотальному воровству?ВладленКиса! Вы дура???ВладленПривет пригожинским! Что хотел спросить???Сергей ПолосовНЕт она умнее тебя раза в три.Сергей ПолосовТы во-первых не поймешь, а во-вторых ответа не знаешь.Геннадий РостовскийОна не дура. Она на пару с Полосовым и другими на работе (службе). Мобилизована и призвана.ВладленСпасибо. Ну кто как может тот так и зарабатывает! На таких как они не обижаются!Сергей ФедотовЭто точно. Как мы сейчас живём, даже в СССР мы не жили. Всякая власть была на Руси, всякие правители. Умные, глупые, тираны, миротворцы, благодетели, собиратели земли русской, даже один предатель был и пьяница один был. Но таааакооой циничной власти как сейчас на земле нашей ещё не было.михаил дувановты сучка. пропиндосовская. видно зажрась. раз народ для нищебродВладленНе согласен. Просто ворье во главе с главным вором всех времен и народов!!!ФФилДа у тебя с мозгом с детства напряженкаФФилЕсли ты, не видишь изменений, то ты значит подстилка пиндосовская продажная или тупой по жизни.Алексей Сафронов"достижения" есть, но их не желают видеть враги РОССИИ.ВладленА Вы какой по жизни???Геннадий РостовскийГеннадий РостовскийГде картинка, модер? Испужался безобидной?михаил дувановне все же могут купить виртуальные очки. они видят то что есть. а ты в прекрасном светеМарина Марина"благодарность" ЕР за пенсионную реформу и множество других антинародных законов, принятых большинством!!!!! а дороги, мосты, школы и прочее не едросы строят, а местные/федеральные власти (исполнительные органы)........ так что о достижениях едрос можно поспорить и доказать, что в реальности их нету!!!!!!! а болтовня и "забота о народе" начинается только в преддверии выборов...... хотя, другие партии мало в этом отличаются от ЕР, а жаль!!!!!!! надо бы о народе подумать,а не только о том, как бы в думское кресло усестьсяВладлен" надо бы о народе подумать" . А зачем? Если они от него не зависят. А народ это позволяет???Сергей ПолосовНу как раз пенсионная-то реформа это то, что нужно.Сергей ПолосовНе понял! А "местные/федеральные (ты дура?) власти" это как?Сергей ПолосовМадам! КАК связаны между собой соотношения властей и источники финансирования строительства ЕР? Так я не понял этотолько ЕРовски "миллиардеры и миллионеры строят за бюджетный кошт? А зюгандосраньевые чего? Из каких средств строят они? А что "мы" понимаем в СНиПах, СанПиНах, ГОСТах? "МЫ" что-нибудь слыхали про 44-фз и прочие подобные документы?Владимир ШалимовТы чё тут развонялся, скунс едрорастический, иностранный агент поганый!Геннадий РостовскийАлексей СафроновНесмотря на словоблудие, якобы о том что "люди не замечают достижений партии Единой РОССИИ, на самом деле большенство россиян это ЗАМЕЧАЕТ и Именно поэтому голосует за Путина.Акрам Кучумовголосует???.. ебанись, это эмма памфилова счёт ведёт как надо, отрабатывает медальки и ордена хозяина...михаил дувановон больной с детсва. инвалид. что с него возьмешьЛеонид АлексеевТы,чурбан-байрам,я и мои родные и друзья-все голосуем за Путина и за ЕР.А Памфилова только считает нас!А тебя конечно же не считает,потому что ты никто и звать тебя никак!Иди считаться к себе в азербийджан или в эфиопию,где тебе и место!Наиль БакировСильно не рви себе очко и так всем понятно - ты в доле !!!Леонид АлексеевЯ-в доле,а ты-в жопе!Гуляй вася!Наиль БакировЕщё не вечер... Осинок много на Руси и верёвок хватает , а в гробу карманов нет...Сергей ПолосовЧисто по-человечески. У нас на работе был показательный случай. Дело было на следующий день после последних президентских выборов. Ну, вот сошлись мы, коллеги, в курилке и стали обсуждать ход вчерашних выборов: в частности кто за кого голосовал. Оказалось, что за зюгандосрань голосовал только ОДИН из всей конторы. ВОТ ТАК... а ты пиздосранишь... Кстати я не знаю как в Чурбансрандии, а в России ВСЕ имена и фамилии, независимо от степени уважения к индивиду, какого-то мудака, пишутся с БОЛЬШОЙ буквыСергей ПолосовА!, Да! Еще (забыл). Мне моя любимая (она председатель одной из ИК), поведала, что сисьгинин набрал только 5%, остальные 6% ему приписали. Так вот в Орловской области, которая, как и положено столице Красного пояса, "впереди России всей" (по смертности населения, по стагнации экономики, по вымиранию региона), идет небывалый судебный процесс: судят председателя одной из УИК за фальсификацию результатов выборов. Ну, фальсификация, стессн ("столица Красного пояса" же! И губернатор кумунизьд) в пользу зюгандосрани. Правда поучительно? Что-то мне говорит, что на этих выборах мало найдется желающих повторить подвиг ныне подсудимого.Сергей ПолосовА главное в этом судебном процессе знаешь что? ТО, что инициатором его стало "гражданское общество". Причем лет двадцать назад Первый секретарь Орловского обкома КеПезю (ныне сенатор) Иконников, по-зюгандоновски, разогнал неугодных коммунистов заявив, что сделает ставку на "гражданское общество". ТО САМОЕ, которое сегодня добивает зюгандосрань.. ВО КАК!Сергей ПолосовДа потому что это НИ ТЕ ДОСТИЖЕНИЯ которые НУЖНЫ людям и стране. Все достижения ЕР суть преемничество КыПыСыСы...Сергей ФедотовВсе достижения ЕР, это удержаться как можно дольше у корыта и нахапать побольше. Ни достаток населения ни развитие страны их не интересует.Сергей ПолосовБуквально только что с одним юзером оговорили, что сраное тупобыдлие нужно почаще нахуй посылать, чтобы не забывало что оно такое = ПШЕЛ НАХУЙ ПИДОР ГНОЙНЫЙ!Сергей ФедотовИ как, полегчало? :-D Мой любезнейший тёзка, нормального человека оскорбить в интернете невозможно. Оскорбляются лишь те, у кого заниженная самооценка. Зато ваша дурь видна всем ;-) Экая право у вас тонкая душевная организация. Чуть что и сразу истерика.Сергей ПолосовЗабавно. Помнится фраза: "Вас оскорбить невозможно!" была произнесена графом де ла Фер в адрес Миледи (которая, как известно, была средоточием греха). Но чтобы вот так... походя... признаться в том, что являешься этим самым средоточием греха... Какая ЗАВЫШЕННАЯ должна быть самооценка? = За сим: ПШЕЛ НАХУЙ, ПИДОР ГНОЙНЫЙ!Александр Григоровхорошее всегда не замечается в этом автор прав ...а в своем отказе голосовать ....его право конечно ...но мыслит он узко и местечковоАльбина КолесниковаСогласна на все 100 % с АЛЕКСЕЕМ правильно он говорит.МПМихаил ПантюхинВсе их достижения уничтожила пенсионная реформа! Воровать деньги, за это сажают, а воровать года жизни людей положивших весь свой опыт и знания в работу и получившие за это по соплям вот это "достижение". Более того, что не сводка происшествий, то депутат или чиновник из ЕР, это тоже "достижение"! Гастробайтеров в России больше, чем у себя в республиках, это тоже достижение!? Коррупция, рост цен, и ..... - НАДОЕЛИ ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ как и сама ЕР, так как они направлены против собственного НАРОДА РОССИИ!Сергей ПолосовДа хватит уже пиздеть! Как раз тех, что "года жизни положил (далее по-тексту)" пенсионной реформой ДОВОЛЬНЫ.МПМихаил ПантюхинВо-первых не выражайтесь! Во-вторыx довольны на все 100% и все 100 % говорить трудно. У вас Сергей какой срок отработки по трудовой? Не 3абывайте Сергей цены растут! Или враньё?В1Владимир 123Конечно,они довольны,до реформы получал 8тыр.после реформы 8100. Существенная прибавка...Сергей ПолосовЧупуха-с, голубчик. Кажен судит по-себе. Ты конечно не поймешь, но... не только-ж ты здесь. У нас две категории работников: те кто заточен на РЕЗУЛЬТАТ И КАЧЕСТВО своего дела и те кто заточен на халяву. Так вот первые они ранее оказывались в нехорошей ситуации. В 60 лет никто, кроме халявщиков, "на жопу ровно" садиться не собирался. И люди оказывались в положении когда они заходили к руководителю со своим мнением, а выходили с его мнением. И ни потому, что это мнение было единственно правильным, а потому что в любую минуту могли услышать: "Сан Саныч! А Вам сколько лет? Не тяжко ли, в таком возрасте, энергоснабжением предприятия заниматься?". А сейчас ЭТИ люди получили возможность еще пять лет полноценно работать...USUri StrukowЕсли где-то прокладывается новая дорога, значит по ней ездит чинуша. Причем здесь ЕР.Сергей ПолосовЕсли я правильно тебя понял здесь намек на Орловского мэра? Ну, так он бы не посмел наглеть с дорогой к своему "бунгало" если бы: а). не был потомственно-наследной партноменлатурщиной; б). область не возглавлял человек НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ занимаемой должности, (но при партбилете с чеканным профилем) и в) если бы Москва КАТЕГОРИЧЕСКИ не запретила ОблЗаксу "мешать и задавать неудобные вопросы" зюгандосраньевому губернатору.В1Владимир 123Провалов больше,чем достиженийМГМалик ГумеровВсе достижения ЕР = это достижения Путина , он продавливает !!! ---- А должно = не ждать манны небесной(лежа на диване-инфантильно и тупо ...) благоденствия от партий , от царей , .... А САМИМ ОСОЗНАННО ШАГАТЬ И ВОЗВРАЩАТЬ СВОИ ПРАВА , ДВИГАТЬСЯ В НАРОДОВЛАСТИЕ , САМИМ НАУЧИТЬСЯ И СТАТЬ ХОЗЯЕВАМИ СТРАНЫ И СВОЕЙ ЖИЗНИ !!! Только тогда всякие ЕР , чиновничество станут СЛУГАМИ НАРОДА ! -------- А эти все тупые ожидания , надежды , ... сравнения партий .... ЭТО ИЗ КАТЕГОРИИ = ВЫБОРЫ СЕБЕ ПАСТУХА !!! Народ все еще овечки ? НИ ОДНА ПАРТИЯ ... НЕ ПРИНЕСУТ БЛАГОДЕНСТВИЯ НАРОДУ , и даже марсиане не смогут научить жить землян по человечески - ЕСЛИ САМ НАРОД ТУПО БУДЕТ ДРЫХНУТЬ В ОЖИДАНИИ ...! ПРАВА ПРИОБРЕТАЮТСЯ В БОРЬБЕ ! А НЕ НА ВЫБОРАХ !!! Большевиков вести за собой нет ! Значит необходимо вести МИРНУЮ БОРЬБУ ЗА СВОИ ПРАВА ! Все условия для этого есть ! Увы , пока нет только желания самого народа самому стать хозяином и страны и своей жизни ! В умах все --- Вот барин(или партии ) придет , барин рассудит , даст корма и одежду , .... . Тропа к деградации .... и на убой !? ... По примеру запада ? См. Европу = их ГЕНОЦИДЯТ делая недочеловеками , они не слухом и не духом ! Сами поют и танцуют и самоуничтожаются ! ... ТОЖЕ ЖИЛИ НАДЕЖДАМИ НА ПРАВИТЕЛЕЙ , НА ПАРТИИ , .... ! А их правители и партии , свой же народ за поводок ведут на убой !!! Напрочь забыли ИСТИНУ = НА БОГА НАДЕЙСЯ , А САМ НЕ ПЛОШАЙ !!!Леонид Алексеевну,что поделаешь,если в ЕР наиболее адекватные люди!А остальные партии-это клоунада!Начиная с замшелых коммуняшек и кончая главным клоуном жириком!Поэтому я и мои близкие и друзья голосуем за ЕР!!!Они работают в согласии с Президентом и потихоньку вытягивают страну из коммуняцкого дерьма!!!Юлия МасловаЧем они адекватные? Смешной ты,Алексеев!Леонид АлексеевА ЧЕМ они должны быть адекватные?Они просто адекватные.Но это для нормальных людей.А для тебя,вероятно,адекватной является какая-нибудь собчак,или престарелый бездельник Зю или ещё какая мразь...Знаешь,как в анекдоте:умные к умным,а дурака-к тобе...Владимир ШалимовОн не смешной, он - запутинский пропагандон, денюжку отрабатывает.михаил дувановты сука бооольшой засранецЛеонид АлексеевА ты,дувашка,большой долбоёб и маленький педераст!Шустрый и ЗлойВсе достижения не благодаря едросне, а вопреки им.Наиль БакировСейчас , на выборах хотят поменять большинство депутатов от партии "Едим Россию" , вместо спортсменов и клоунов , выдвигают "волонтёров" , т.е. шестёрок . Основной костяк , принимающий решения , останется ...Значит останутся нерешённые социальные нормы справедливого распределения доходов страны к доходам граждан . Пенсионную "реформу" народ им не простит НИКОГДА !!!михаил дувановхоть всех святых туда собери. но голосовать они будут так как скажет их вожак. Иначе вон из партии и сложи свои полномочиявячеслав рюминЗа бюджетные деньги собранные с нищих только недалекий признает их мизерную заслугу.игорь поляковЕсли Путин это ЕР,то да.А как партия , так кроме набиванием карманов её членами не чем не отметилась,с каждой построенной дороги или объекта куда-то пропадали финансы,попытался в инете найти число посаженных чиновников из ЕР не смог,много но точной цифры нетВладленНародная. "Что ни вор ,то член ер. Что ни член ер, то вор"!!!Юлия МасловаА что же такого особенного сделал Путин? В ручном режиме бабульке вместо газопровода дров прислал?АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ"Я живу во второй реальности, но всё же вижу достижения ЕР. Перечислю лишь те, что в нашем регионе". ПОЧЕМУ ТАКОЙ ПРИМИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА НА ВСЁ СТРОЯЩЕЕСЯ? ЭТО ЗАСЛУГА ПРАВИТЕЛЬСТВА, В ЕГО РУКАХ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВ. А ЕР -ЭТО ПРОСТО БОЛТУНЫ. И ВООБЩЕ ВСЕ ПАРТИИ ЭТО ПРИБЛИЖЁННЫЕ К КОРМУШКЕ ЛЮДИ И РАСХОДУЮЩИЕ БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА.Людмила СурайкинаАбсолютно с Вами согласна! Ед. Россы из своего кармана или у них есть фонд, что это их заслуги? Есть Правительство и у него есть план (который частенько, как я думаю, не выполняется) по выполнению которого работает огромный штат, с такими же огромными зарплатами, есть Представители Президента в регионах, зачем ещё нужна Госдума? Пустая трата бюджета. Необходимо вернуться к советскому Верховному Совету депутатов на командировочной основе. Я не политик, но мне кажется, что так было бы правильнее и экономнее для страны.Александр СмолинПожили при командированных, которые ездили в Москву за подарками, как у высотского, пожили при постоянно работающих, которым нужны помощники, со своими большими окладами-нигде правды нет. Все смести и уничтожить этому ппиндосы будут очень рады и хохлы с ними вместе. Как жить ,за кого голосовать, не знаю, но смотрю вокруг дома строятся, дороги делаются, самолёты летают, в деревне у каждого двора не по одной машине, значит живут, деревня из развалюхи превращается в приличное поселение, да это за деньги хозяев домов, но где они эти деньги берут, видимо есть работа не только на еду но и на обустройство внешнего вида. После девяностых сколько деревень умерли, а сейчас потихоньку восстанавливаются. В городах не пройти от транспорта. Бомжей сейчас в Европе больше чем у нас. Да есть обиды когда слышишь об их зарплатах, н в принципе и со своей можно управиться даже если она укладывается в пять знаковЮлия Масловада ладно? И сколько дорог построили ЕдРисня за СВОЙ счет? А домов?? До сих пор обманутые дольщики пытаются привлечь внимание в своим проблемам..А сколько ПЛАТНЫХ дорог? Ну ,Смолин,мозги давно атрофировались?Александр СмолинЯ сам из обманутых дольщиков, но построили, и знакомым построили, все проблемы решаются несмотря на ваше хамское нытье, вот в ваших мозгахдействительно пустота и печалька, сочувствую вамЮлия МасловаСколько лет ждал? Оно того стОило? Мне сейчас сказки из байского склера не надо.Сроки заявленные и реальные..Александр СмолинСроки заявленные полтора года , ждал шесть лет, племянница, ждала семь лет , живу уже два годамихаил дувановда у меня у соседа в деревне. две машины стиральная выпушенная в ссср и швейнаямихаил дувановскорее всего ты сам. этих обманутых дольщиков кинул. Иначе бы не 3.14 зделАлександр СмолинЗначит тебе больше или соседу твоему и не надо. Если бы надо было купил бы.Александр СмолинУточни по нету первый николаевский в Екатеринбурге, сколько строился и когда сдали, или Царицыно жилой комплекс в Москве сколько строился и когда сдали, а потом со своей Машей букву пи вспоминайСергей ПолосовА какой "свой счет" у Единой России?Сергей ПолосовНу и кто ему, мудаку, виноват? Ему земельный надел дали? ДАЛИ! И что на выходе: А ничего! Совком воспитанное быдло приучено: "могу копать, могу НЕ копать!", и "...где, что, спиздить..." ..."Единая Россия" ему должна принести стиральную машину "Бош" ("Индезит"), сделать водопровод и септик...Сергей ФедотовДа уж..... С такой примитивной логикой и не поспоришь. Для этого нужно опуститься на этот же уровень. Не у всех это получится.Сергей Полосовда. в самомнении вам не откажешь. Чувствуется совкосдрочь.Надежда НовопашинаПотому что на местах ЕР представляют жулики, авантюристы, казнокрады , мелкие царьки, которым закон не писан. И трогать их нельзя, и жаловаться абсолютно бесполезно - ворон ворону глаз не выклюет. Чистить свои ряды-то надо, а не защищать подлецов, непорядочных людей.АХАлексей ХохловВ стране денег столько - хоть жоп... жуй, но нам впаривают "денег нет, но вы держитесь" и "прошу отнестись с пониманием" и сдохните на работе - вот такие достижения у ЕР. А люди ? Разве не они (люди) строят дороги, мосты, инфраструктуру и вкалывают за ЗП, которая успешно вводит их в уровень бедности.Акрам КучумовСергей ПолосовГеннадий РостовскийСерж ПрологовАдольф ПешковОдин умный еврей сказал: " Благодарить чиновников за то, что они что то сделали за наши деньги это - всё равно, что аплодировать терминалу за выданную десятку". Само слово "достижение" имеет вполне определённый смысл. Если только 50 % населения могут считать себя обеспеченными, а 50% населения во главе с властью до самого верхнего уровня до сих пор спорят, когда люди лучше жили: сегодня или....50 лет назад? То о каких достижениях можно вести речь!! Школа, мост, университет, олимпиада, платный кардиоцентр, платный бассейн, платная спортплощадка, танкер сжиженного газа, завод по производству сжиженного газа, АЭС и т.д. Это либо восстановление разрушенного, либо неуклонный рост доходов олигархов и госслужащих. Достижение это - полная бесплатная газификация населения, полное отсутствие безработицы, 100% производство необходимых ТНП , включая инструмент, приспособления, малую механизацию. Импорт исключительно новых технологий. Минимальный процент в составе ВВП от обслуги. Цены на энергоносители всегда ниже мировых. !00 % обеспечения натуральными и продуктами питания. Любой из этих пунктов - ДОСТИЖЕНИЕ". Потому, что каждый повышает материальное состояние граждан.Юлия МасловааФФтАр!! За чей счет банкет? Неужто они (ЕР) из своего кармана денежки выложили ? Или сами взяли кирки и лопаты.чтобы строить дороги ? Кстати,М-7 строят и перестраивают лет много уже))) Просто деньги закапывают)))Валерий Антохинодна показуха и набивание кармановТатьяна БраунОй сколько разобиженных комментаторов!!!!! И почти каждому тигру мяса недодали.Татьяна БраунПозвольте дать Вам совет: научитесь четко выражать свои мысли.VGVasily GolovКак с помощью законом сделать людей богаче?Если производительность труда ниже европейского в 3-4 раза.Когда много импортируем по мировым ценам. Чем больше импорта,тем ниже покупательная способность. Германия 51 970 $ ВВП на душу населения. Россия 11326 $ Каким образом ЕР поднимет ВВП на душу населения?НННиколаев НиколайНо свой уровень благосостояния они поднимают регулярно. Никакие кризисы не мешают. А людям манифесты, программы 2010, 2020 и т.д. и т.п. У нас в городе сгорела детская областная больница. Губернатор единорос обещал восстановит за полтора года. Прошло 4 заложили камень, устроили очередную показуху и все на этом дело закончилось. Вместо школ, садов и больниц стоят магазины и церкви. Ничего не имею против церквей, только почему то попы идут лечиться к врачам.VGVasily GolovВы не знаете почему устроил губернатор показуху? Федеральный бюджет не дал денег. Бюджет региона оплатил потери перевозчиков.Общественном транспорте и электричках,часть тарифов ЖКХ. Какой хороший.Заботливый.НННиколаев НиколайУ нашего губернатора усадьба под Москвой. Думаю стоимость сопоставима с больницей. Кому чего он компенсировал мне не ведомо. Мне точно ничего. 20 лет стабильный рост цен. Вот их достижения вместе с гарантом. Стабилизец такой. Эти тарифы устремились в бесконечность.Комментировать
Свежие комментарии